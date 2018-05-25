Глава МЧС Кемеровской области задержан по делу о халатности и растрате‍

Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, возбуждено дело и в отношении начальника отдела надзора областного главка МЧС Григория Терентьева. Чиновники задержаны по подозрению в халатности и растрате. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и ходатайствовать суд о заключении их под стражу.

Следствием установлено, что задержанные с 2017 года не планировали и не осуществляли проверку в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Кроме того, СК выявил причастность Мамонтова и других лиц к растрате средств регионального МЧС на сумму около 2 млн рублей.

Сообщается, что фигурантами по данному делу кроме Мамонтова и Терентьева проходят еще несколько человек.

Массовые проверки в управлении МЧС и других ведомствах региона начались после пожара в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. По последним данным СК, число жертв трагедии составило 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП. Всего в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ задержаны восемь человек.

После трагедии в Кемерово МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех ТЦ. Всего инспекциям подверглись более 10 тыс. подобных объектов. Примерно в половине из них были найдены серьезные нарушения противопожарных норм, но в результате проводимой работы более 2,5 тыс. из них уже привели в надлежащее состояние.

Кроме того, с администрацией и персоналом ТЦ провели более 27 тыс. занятий и более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей. Одновременно всем владельцам кинозалов рекомендовали перед сеансами показывать ролики о пожарной безопасности и разъяснять зрителям правила эвакуации.

15 мая в Кемерово начался первый этап сноса сгоревшего торгового центра. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уже подведены предварительные итоги голосования относительно того, что будет располагаться на территории бывшего ТЦ. По его словам, это будет сквер.