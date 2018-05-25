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Председатель правления рассказал о роли технологий для Тинькофф Банка 

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз рассказал, что финансовая организация сделала ставку на технологии задолго до того, как это стало трендом в данной сфере.  

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«На самом деле Тинькофф Банк был финтехбанком еще до того, как появился сам термин «финтех». Этот термин был придуман года четыре назад, а когда мы проводили IPO в 2013 году — вообще никто еще не говорил про финтех. Изначально Тинькофф Банк создавался как финансовый игрок с упором на дистанционное обслуживание: без отделений, физической инфраструктуры. Эта идея родилась не как «технология ради технологий». Это должно было дать нам определенные конкурентные преимущества в обслуживании, в скорости и прежде всего в гибкости», — отметил Хьюз в интервью «Деньгам»

По его словам, сегодня все ключевые банки встали на путь цифровизации, поскольку именно этого от них ждут клиенты. При это Тинькофф Банк к конкуренции готов, отметил Хьюз.

«Мы тоже не стояли на месте все это время: госбанкам приходится перестраиваться и переделывать кучу процессов, которых у нас не было изначально. Сейчас мы полноценный финансовый игрок с точки зрения продуктов для розницы, малого и среднего бизнеса, страхования, инвестиций и много другого. Мы предлагаем собственные продукты «Тинькофф» и партнерские продукты через нашу платформу Tinkoff.ru», — рассказал он.

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