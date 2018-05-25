Кремль назвал дату первой встречи Путина с новым составом кабмина

Президент России Владимир Путин в субботу, 26 мая, впервые встретится с новым составом правительства. Об этом заявила пресс-служба Кремля в пятницу, 25 мая.

«В ходе встречи будут определены основные приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на предстоящий период до 2024 года», — говорится в сообщении.

18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.

Ранее, 7 мая, глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.