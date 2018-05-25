Речные пассажирские перевозки возобновят в Новгородской области

Правительство Новгородской области и ООО «Конт» договорились о создании пассажирских причалов в селе Грузино Чудовского района и в Великом Новгороде. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ предусматривает строительство всех необходимых зданий, сооружений и устройств. Причалы станут первым этапом на пути к возобновлению речных перевозок. Российская компания уже заинтересовалась организацией этого вида транспорта и планирует задействовать свои суда, сообщает «Новгород.ру». Новгородская область, Карелия и Ленинградская область вместе с инвесторами — ООО «Конт» и ООО «СК Инфофлот» — будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры речных перевозок.

Напомним, власти Ленинградской области намерены организовать водные туристические маршруты до Великого Новгорода. Теплоходы будут курсировать от Старой Ладоги. Для таких рейсов необходимо провести работы по дноуглублению Волхова. Подрядчик уже построил причал в Старой Ладоге, до конца лета 2018 года планируется завершить строительство объекта на берегу реки Свирь.