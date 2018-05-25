СК начал проверку после госпитализации 15-летней роженицы в ЕАО

Следователи проводят проверку по факту госпитализации 15-летней роженицы из Еврейской автономной области в перинатальный центр в Хабаровске. Подросток находится в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетняя впала в кому после кесарева сечения в Биробиджане. Врачам удалось вывести пациентку из этого состояния после консультации со специалистами краевого перинатального центра. Девушку бортом санавиации доставили в Хабаровск. Ситуацией уже заинтересовались следственные органы. По факту госпитализации несовершеннолетней роженицы началась процессуальная проверка. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Как сообщал портал iz.ru, осложнения у 15-летней девочки возникли во время родов, которые проходили методом кесарева сечения. Малыш появился на свет раньше срока, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Биробиджане возбудили уголовное дело по факту смерти 35-летней роженицы. Состояние матери ухудшалось в течение двух недель после тяжелых родов, и 15 апреля она скончалась.