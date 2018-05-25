Прямой эфир

СК начал проверку после госпитализации 15-летней роженицы в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проводят проверку по факту госпитализации 15-летней роженицы из Еврейской автономной области в перинатальный центр в Хабаровске. Подросток находится в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетняя впала в кому после кесарева сечения в Биробиджане. Врачам удалось вывести пациентку из этого состояния после консультации со специалистами краевого перинатального центра. Девушку бортом санавиации доставили в Хабаровск. Ситуацией уже заинтересовались следственные органы. По факту госпитализации несовершеннолетней роженицы началась процессуальная проверка. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Как сообщал портал iz.ru, осложнения у 15-летней девочки возникли во время родов, которые проходили методом кесарева сечения. Малыш появился на свет раньше срока, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Биробиджане возбудили уголовное дело по факту смерти 35-летней роженицы. Состояние матери ухудшалось в течение двух недель после тяжелых родов, и 15 апреля она скончалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несовершеннолетнюю роженицу экстренно доставили в Хабаровск из ЕАО
Дело завели после смерти женщины во время родов в больнице ЕАО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017