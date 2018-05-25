Прямой эфир

Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочку. Снимок девочки она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Певица официально подтвердила рождение второго ребенка 24 мая, а сегодня опубликовала первое совместное фото с новорожденной с подписью «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным».

Лобода родила ребенка в клинике в Лос-Анджелесе, куда прилетела за несколько месяцев до появления девочки на свет. В декрете певица задерживаться не планирует и уже через месяц вернется на сцену, сообщает сайт kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концерт Светланы Лободы в Одессе отменили из-за угроз националистов
Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного сына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017