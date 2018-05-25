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Лучшее село России организует фестиваль цветов в Липецкой области

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В Преображеновке Липецкой области решили провести фестиваль цветов. Как сообщили в администрации Добровского района, новый сквер в населенном пункте посвящен бренду села — цветам. Он расположится напротив сквера Семьи.

Обустройство общественного пространства будет проходить в рамках организованного сельским поселением цветочного фестиваля. Участники должны разработать проект клумбы-цветника. Посадочный материал предоставят власти. Согласно правилам фестиваля, дизайн цветочных композиций должен быть тематическим, пишет GOROD48.

Напомним, новая достопримечательность Преображеновки, которая неоднократно становилась лучшим селом России, откроется летом. Все работы оплатят из средств местной казны.

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