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Общественный транспорт и «скорую» подключат к тревожной кнопке в Крыму

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Вневедомственная охрана Росгвардии подключит общественный транспорт и кареты скорой помощи Крыма и Севастополя к кнопке тревожной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве пояснили, что проект уже существует и сложностей по установке или закупке оборудования возникнуть не должно. Кнопки будут расположены у водителя транспорта, и в случае опасности он может ей воспользоваться, сообщает ИА «Крыминформ».

После нажатия на кнопку оборудование определит местонахождение попавшего в беду и передаст сигнал тревоги на пульт ближайшего к нему подразделения вневедомственной охраны.

Накануне сообщалось о том, что кнопки тревожной сигнализации появятся в автобусах Омска. Регион вошел в число участников проекта вневедомственной охраны Росгвардии, в рамках которого планируется подключение сигнализации на общественном транспорте.

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