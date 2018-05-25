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В России появится национальный каталог товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты X5 Retail Group приступили к разработке национального каталога товаров. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Наумов.

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«Это, в первую очередь, направлено на повышение эффективности на продовольственном рынке. Доступ к этому каталогу будет открытым», — подчеркнул Наумов.

По его словам, в компании рассчитывают на то, что благодаря каталогу более эффективной станет борьба с недобросовестными практиками и участниками рынка.

Так, каждому товару будет присваиваться уникальный номер, который позволит участнику торговой деятельности увидеть, какие есть успехи у производителей. Они же, в свою очередь, получат больший доступ в торговые сети.

Наумов указал, что на российском рынке есть много импортных товаров, поэтому в компании рассчитывают, что к созданию каталога подключатся страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Петербургский международный экономический форум в 2018 году проходит 24 по 26 мая. Главной темой мероприятия стало создание и поддержание доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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