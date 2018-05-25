Станцию «Площадь Восстания» в Петербурге проверили из-за бесхозного предмета

Станцию «Площадь Восстания» петербургского метро проверили после обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Инцидент произошел утром 25 мая в 09:07. Из-за обнаружения подозрительной сумки была закрыта станция «Площадь Восстания», а также переход на станцию «Маяковская». На место прибыли ОМОН и кинолог с собакой, проверили подозрительный предмет, однако угрозы он не представлял, сообщает сайт kp.ru. Всего проверка заняла около 50 мин, после чего станция вновь была открыта для пассажиров.

24 мая работу метро Екатеринбурга остановили из-за подозрительного предмета.