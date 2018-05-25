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Трехлетний мальчик пострадал при падении из окна в Иркутской области

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Трехлетний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в Иркутской области. Мальчик выпал из окна на втором этаже.

По данным правоохранительных органов, малыш находился дома с мамой, окна были открыты. Когда родительница отвлеклась, мальчик залез на подоконник в спальне и выпал вместе с москитной сеткой с высоты второго этажа. С тяжелыми травмами ребенок доставлен в больницу, сообщает ИА IrkutskMedia.

Всего за 2018 год в Иркутской области десять детей пострадали при падении из окна, один ребенок погиб.

Как сообщал портал iz.ru, в Подмосковье трехлетняя девочка погибла при падении с 14 этажа. Она находилась в гостях с родителями, забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку.

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