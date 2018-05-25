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Десять человек лишились жилья из-за пожара в Саратовском районе

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Десять человек остались без квартир в связи с пожаром в их доме в поселке Красный Октябрь в Саратовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в четверг вечером, 24 мая, в одном из деревянных домов, рассчитанных на три квартиры. Здание сгорело полностью. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.

В доме проживали 10 человек, во время пожара никто не пострадал, сообщает ИА «Взгляд-инфор». Все жители были размещены у родственников.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек личного состава и три единицы техники.

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