Девятиклассники в России начали сдавать ОГЭ

Девятиклассники по всей России 25 мая начали сдавать экзамены в рамках государственной итоговой аттестации.

Первым станет основной государственный экзамен (ОГЭ) по иностранному языку. В пятницу школьники сдадут его письменную часть, а на следующий день — устную. Обязательные экзамены по русскому языку и математике пройдут 29 мая и 5 июня, говорится в проекте расписания ОГЭ, подготовленном Рособрнадзором.

Как пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина, в столице Основной государственный экзамен в основном этапе будут сдавать около 85 тыс. школьников.

Помимо обязательных предметов, ученикам необходимо выбрать два дополнительных: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Об особенностях экзаменационной кампании в 2018 году «Известиям» рассказал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.