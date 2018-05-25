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Велопешеходная «Тропа Ивана-Царевича» появится в Петрозаводске

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Новую велопешеходную дорожку под названием «Тропа Ивана-Царевича» планируют создать на Древлянке в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, новая дорожка для велосипедистов и пешеходов пройдет от микрорайона Древлянка-8 до жилых массивов в районе улицы Попова, сообщает ИА «Карелinform».

Дорожка будет оборудована в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

Недалеко от места будущей дорожки проходит еще одна круговая велодорожка в парке «Неглинский берег». Ее протяженность составляет около четырех км.

На данный момент изучается возможность восстановления участка велодорожки под Советским мостом. Он был размыт паводковыми водами.

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