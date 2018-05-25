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Налоги для игорного бизнеса повысят в Самарской области

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Самарская губернская дума рассмотрит законопроект, предполагающий двукратное увеличение налоговых ставок для пунктов приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также центров учета. В настоящее время процессинговые центры каждый месяц отдают бюджету по 125 тыс. рублей. В случае принятия закона платеж возрастет до 250 тыс. рублей.

Для пунктов приема ставок сумма составит 14 тыс. рублей вместо нынешних семи. Депутаты позаботились и об онлайн-ставках, сообщает «СО» ОНЛАЙН. Ежемесячный платеж для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор увеличат до 3 млн рублей.

Отдельные налоги для центров учета ставок тотализаторов и букмекерских контор, принимающих электронные платежи, — это нововведение 2018 года. Самарская область рассчитывает на максимально возможные по федеральному закону суммы. По информации налоговой службы, в регионе зарегистрировано 66 пунктов приема ставок букмекерских контор, передает НИА «Самара».

Игорная деятельность по всей территории России запрещена, за исключением специально отведенных зон. Как писал портал iz.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет оценивать размещаемую на YouTube рекламу онлайн-казино на соответствие законодательству РФ. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров в ответе на обращение ассоциации «Интернет-видео», которая объединяет крупные российские видеосервисы и конкурирует с YouTube. «У ведомства нет на это полномочий», — сказал он.  

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