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Площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Бове

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Фото: ТАСС/Константин Лейфер
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Площадь в Тверском районе Москвы назовут в честь выдающегося зодчего XIX века Осипа Бове. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Располагается площадь на пересечении улицы Петровка со Столешниковым переулком. Ее благоустройство провели в рамках программы городского ремонта. До 1927 года там находилась церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках. В 1997 году в память о храме на этом месте возвели часовню.

Недалеко от площади, в доме 6 по Петровскому переулку, которое сохранилось до наших дней и является памятником архитектуры, зодчий жил вместе с супругой Авдотьей Трубецкой. Сам Осип Бове принадлежал к последнему поколению архитекторов русского классицизма, сообщает телеканал «360». Предложение по наименованию площади уже поддержала Городская межведомственная комиссия.

Также в скором времени в центре столицы появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина.

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