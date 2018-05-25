Площадь в центре Москвы назовут в честь архитектора Бове

Площадь в Тверском районе Москвы назовут в честь выдающегося зодчего XIX века Осипа Бове. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Располагается площадь на пересечении улицы Петровка со Столешниковым переулком. Ее благоустройство провели в рамках программы городского ремонта. До 1927 года там находилась церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках. В 1997 году в память о храме на этом месте возвели часовню.

Недалеко от площади, в доме 6 по Петровскому переулку, которое сохранилось до наших дней и является памятником архитектуры, зодчий жил вместе с супругой Авдотьей Трубецкой. Сам Осип Бове принадлежал к последнему поколению архитекторов русского классицизма, сообщает телеканал «360». Предложение по наименованию площади уже поддержала Городская межведомственная комиссия.

Также в скором времени в центре столицы появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина.