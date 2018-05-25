На осенних выборах в Оренбуржье будет меньше избирательных участков

В Оренбургской области уменьшится количество избирательных участков. На сегодняшний день в регионе насчитывается 1754 комиссии. После изменений и объединения УИКов их станет 1699 — на 55 меньше.

Изменения вступят в силу уже на ближайших выборах. В сентябре жители области будут голосовать за депутатов сельских советов, также пройдут довыборы в райсоветы, пишет РИА «Оренбуржье».

Напомним, ранее журналист, руководитель некоммерческой организации «СПИД. Центр» Антон Красовский объявил о намерении принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября. По словам Красовского, для него само выдвижение уже является победой вне зависимости от того, зарегистрируют его или нет.