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Вынесен приговор сломавшему глазницу пациентке мурманскому врачу

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Суд Мурманской области вынес приговор по делу врача-оториноларинголога Мончегорской районной больницы. Он обвинялся в том, что сломал глазницу пациентке во время операции.

Суд признал медика виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на два года, сообщает ИА FlashNord.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в мае 2017 года врач сделал операцию по лечению гайморита. Однако допустил дефект и причинил своей пациентке тяжкий вред. В частности, женщина получила оскольчатый перелом глазницы. Впоследствии у нее возникло косоглазие, исправить которое невозможно.

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