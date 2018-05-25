Вынесен приговор сломавшему глазницу пациентке мурманскому врачу

Суд Мурманской области вынес приговор по делу врача-оториноларинголога Мончегорской районной больницы. Он обвинялся в том, что сломал глазницу пациентке во время операции.

Суд признал медика виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на два года, сообщает ИА FlashNord.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в мае 2017 года врач сделал операцию по лечению гайморита. Однако допустил дефект и причинил своей пациентке тяжкий вред. В частности, женщина получила оскольчатый перелом глазницы. Впоследствии у нее возникло косоглазие, исправить которое невозможно.