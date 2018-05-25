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Новый автовокзал в Новосибирске заработает в 2019 году

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Междугородный автовокзал планируют открыть в Новосибирске в III квартале 2019 года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя с инвесторами проекта.

На данный момент завершено строительство двухэтажного металлокаркаса здания с перекрытиями, а также были подведены почти все коммуникации. По словам представителя инвестора, полностью сдать объект планируется к концу 2018 года, сообщает Сибирское агентство новостей.

После этого необходимо будет благоустроить территории и пройти все необходимые процедуры для получения разрешения на осуществление деятельности.

Площадь автовокзала составит 1,6 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 2,2 га. Сумму инвестиций в реализацию проекта составляет 120 млн рублей. Предполагается, что ежедневный пассажиропоток составит более 1 тыс. человек.

Как рассказал глава городского департамента транспорта Роман Дронов, сейчас разрабатывается схема маршрутов общественного транспорта, который призван максимальной сократить путь до автовокзала из любого района Новосибирска.

После открытия нового здания действующий автовокзал будет закрыт через некоторое время. Анатолий Локоть заявил, что перспективы у автовокзала на Южной площади нет.

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