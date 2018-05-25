Заморозки прогнозируют в Хабаровском крае в течение суток

Температура в Хабаровском крае упадет до -2 градусов. Заморозки ожидаются в центре и на юге региона.

Похолодание наступит в связи с влиянием западного циклона ночью 26 мая. О понижении температуры жителей Хабаровского края предупреждает МЧС. В ведомстве уточняют, что есть риск гибели посевов и сельскохозяйственных культур.

Глава муниципалитетов выданы рекомендации по поводу предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных заморозками. Силы МЧС готовы к экстренному реагированию, пишет ИА AmurMedia.

Водителям рекомендовано соблюдать меры безопасности в связи с возможной гололедицей.