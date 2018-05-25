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Тюменские цыгане хотят создать футбольную команду

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Тюменский департамент по спорту и молодежной политике рассмотрит идею о создании цыганской футбольной команды. С таким предложением выступили местные представители этого народа. По их мнению, проект поможет организовать работу спортивных площадок. 

На сегодняшний момент в городе и окрестностях проживает около 3 тыс. цыган. Власти пытаются интегрировать их в общество. По словам чиновников, многое зависит от родителей, которые мотивируют детей посещать центры дополнительного образования и подготовки к школе, сообщает портал «Наш город».

Цыгане живут во многих странах Европы, а также в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Численность европейских цыган по разным оценкам определяется от 8 млн и до 10—12 млн человек. В СССР официально насчитывалось 175,3 тыс. человек (перепись 1970). В России, по данным переписи 2010 года, проживает около 220 тыс. цыган.

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