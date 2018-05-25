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Семья из четырех человек пострадала во время пожара в Коми

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Семья из четырех человек, включая ребенка 2014 года рождения, была госпитализирована после пожара в частном доме в селе Усть-Цильма, Республика Коми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по респубилке.

Пожар произошел в четверг, 24 мая, в одном из деревянных домов на улице Нагорная. Прибывшие пожарные спасли семью из четырех человек и ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 70 кв. м, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате пожара мужчина 1987 года рождения, женщины 1991 и 1960 года рождения и ребенок 2014 года рождения получили различные ожоги и были госпитализированы.

По предварительной версии, возгорание произошло в котельной по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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