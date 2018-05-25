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Завод по производству белковых концентратов построят под Калининградом

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Завод по производству белковых концентратов планируют построить в городе Светлый Калининградской области. Об этом договорились областное правительство, ГК «Содружество» и Газпромбанк. Трехстороннее соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума.

Как рассказали Калининград.Ru в правительстве, мощность будущего предприятия составит 500 т/сутки. ГК «Содружество» инвестирует в проект не менее 3 млрд рублей, из которых 70% профинансирует Газпромбанк. Агентство поясняет, что ГК «Содружество» является крупнейшим инвестором особой экономической зоны.

Белковые концентраты — один из главных компонентов питания ценных пород рыб.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Калининграде в течение 10 дней должны сдать в эксплуатацию все объекты, строительство которых приурочено к ЧМ-2018. По словам губернатора Антона Алиханова, большинство строек уже завершено.

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