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Школьник из Пензы на последнем звонке выпустил в небо мертвого голубя

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Фото: TASS/DPA/Bernd Wьstneck
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В одной из пензенских школы празднование последнего звонка было омрачено неприятным казусом. Организаторы данного события решили украсить показательный танец выпускников эффектным выпуском в небо белых голубей.

Как сообщает паблик «Типичная Пенза», птиц, которые должны были взмыть вверх, собирались подбросить одноклассники танцующих. Однако у одного из молодых людей голубь скончался в руках еще во время танца и в самый ответственный момент вместо того, чтобы вспорхнуть, просто упал вниз. Школьник сначала растерялся, а после этого бросился к голубю с целью поднять его с земли.

Видео с данным инцидентом было опубликовано в сети. «Вся трагичность последнего звонка. Не взлетел», — подписала свой ролик Александра Р.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 25 мая, в день последнего звонка, будут действовать ограничения на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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