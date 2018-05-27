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«На моих спектаклях люди всегда хохотали»

Писатель Людмила Петрушевская — о литературе, чувстве юмора и своих знаменитых шляпах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поэту, писателю, драматургу Людмиле Петрушевской исполнилось 80 лет. В интервью «Известиям» Людмила Стефановна рассказала, как она начинала литературную деятельность и почему не любит ходить в театр. 

— В русской литературе считается, что стихи — это серьезно, а ваша последняя книга называется «Сти-хи-хи». Необычный жанр — смешные стихи. Почему выбрали именно его?

— У меня несколько лет назад вышла большая поэтическая книга — «Парадоски. Строчки разной длины». Там были разные жанры. А в начале века в Петербурге опубликовали отдельным изданием поэму «Карамзиндеревенский дневник». Она была написана верлибром, во всей книге была только одна заметная рифма — «ботинки–полуботинки», запрещенная поэтом Евтушенко.

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Конечно, критики были в восторге, хорошо порезвились на мой счет. Тогда же в одном выступлении я сказала: «Все имеют право на верлибр». Ну любят у нас, чтобы всё было в рифму. А поэзия не в том состоит.

— Вы по образованию журналист. Помогает это в литературном творчестве или, наоборот, мешает?

Я начинала корреспондентом радио, потом работала в журнале с пластинками, в «Кругозоре». А потом уже не могла ходить на работу каждый день, у меня муж в экспедиции разбился и семь лет, до своего ухода, был парализован. Я тогда устроилась на телевидение рецензентом, смотрела передачи советского ТВ. В месяц я выдавала 60–70 рецензий. Я владею стенографией и могла быстро зафиксировать особенно интересные выражения, например: «Программа фестиваля была напыщенна интересными мероприятиями».

То есть я в основном выдавала довольно едкие тексты, а их рассылали во все редакции ТВ. Народ хохотал. Но наш отдел рецензирования тогдашний начальник ТВ Лапин быстро разогнал, спросив: «Вы там все члены партии?». Может быть, в архивах ТВ хранятся мои фельетоны, чуть ли не тысяча за полтора года. Вот это была школа! Я писала потом смешные сказки, и на моих спектаклях всегда люди хохотали. И вот книгу смешных стихов уже раскупили.

— Говорят, у вас был строгий дедушка, который запрещал вам читать книжки.

— Никаких запретов не было. Мой прадед, когда мы жили в Куйбышеве в эвакуации, просто не хотел, чтобы меня заставляли читать. Никто меня не учил, так что я сама стала спрашивать родных, где какая буковка, и к пяти годам уже читала. А потом я девять лет приходила после школы в детскую библиотеку и читала до закрытия.

Я не хотела идти домой, мы очень тяжело жили с мамой. Спали под столом. Да и соседи нас всё время хотели выселить. В библиотеке я ждала, пока мама вернется с работы. Я и в университет там готовилась. А потом поступила, пришла прощаться, и мне сказали: «Ты больше всех книг прочла за всю историю библиотеки». И перечеркнули формуляр.

— Вы мечтали стать певицей и все-таки выступили в песенном жанре, в 69 лет впервые вышли на сцену. А какую музыку больше всего любите слушать?

— Очень люблю музыку 1940–1960-х годов, эти вечные мелодии французского шансона, польских и американских исполнителей... Программа моя называется «Кабаре пани Петрушевской». А кабаре — это и песенки о любви, и рок-н-ролл, и смешные истории. Тексты пишу сама.

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— Женских имен в мировой литературе гораздо меньше, чем мужских. Женщина не может быть «большим писателем»? 

— В мире есть много женщин — лауреатов премии Нобеля и других больших премий. Что же касается литературы, то у нас авторами сказок и быличек точно были матери и бабушки, которые их на ночь рассказывали детям, часто складывая новые подробности, да и новые сюжеты.

Я всегда в санаториях и пионерлагерях сочиняла такие черные сказки. Один раз сочинила, все заснули, а я вдруг поняла, что умру. И начала страшно кричать. Сбежались дежурные нянечки, даже вызвали «скорую». С тех пор я как-то влачу свое существование без криков и слез и только прошусь уйти раньше дорогих и любимых…

— Читаете ли вы современных российских авторов?

— Я сейчас читаю мало, детективы и журналы в бессонницу или в самолете. Чаще всего пишу сама в своих тетрадках. Жаль времени.

— Режиссер Роман Виктюк, открывший вашу драматургию для сцены, всегда ярко о вас отзывается. Вы помните, как он решил поставить вашу пьесу «Уроки музыки»?

— Я с ним познакомилась, когда он хотел меня выгнать с репетиции этой самой пьесы. А уж где он достал текст... Наверно, всё в том же самиздате.

— Вы хорошо знаете современный театр. Читаете работы молодых драматургов?

— Я не люблю ходить в театр. И не читаю пьес. Надо будет — явятся и скажут: «Гений». Но пока не являются. Мне нравятся поразительные по языку работы моего ученика сценариста Сандрика Родионова. Его вырастила мама, драматург Елена Гремина. Мир ее праху.

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— Кого из театральных режиссеров вы могли бы выделить? 

— Я почти со всеми ругалась из-за неверно понятых реплик. Из-за назначения актеров на роль. Один раз я запретила играть свою пьесу «Московский хор», остановила спектакль и быстро с актерами переделала второй акт. Олег Николаевич Ефремов всё это вытерпел и потом сказал: «Я сам хотел это переписать, но вы бы не позволили». Я ответила: «Ну еще чего» (смеется).

— Актеры включаются в ваши спектакли без остатка, как будто роли написаны для них. Помню, в пьесе «Он в Аргентине» в МХТ имени Чехова поразительно играла Марина Голуб, а после ее трагической гибели играет Юлия Чебакова. Если приходится делать замены, переживаете?

Тени великих актрис, репетировавших «Аргентину», — Ии Саввиной, которая умерла, не дожив до премьеры месяц, и Манечки Голуб, погибшей через неделю после премьеры, — витают над сценой. Это подвиг поразительного режиссера Дмитрия Брусникина, который решил не хоронить спектакль следом за актрисами, а за пять дней ввел свою преданную ученицу Юлю Чебакову в спектакль и дал ему жить. Там играет и Роза Хайруллина, считаю, что великая артистка.

И как она поддержала Юлю на премьере — ведь Чебаковой привелось совершить подвиг, играть после Марины Голуб, для которой эта роль была фейерверком. Юля ничем не повторяет свою предшественницу, это теперь ее собственная работа. Она с честью выходит на сцену, заслуживает аплодисменты и смех зала. На спектакле много смеются, но тихо и быстро, чтобы не пропустить следующей реплики.

— Как бы вы себя охарактеризовали? Многие говорят, что вы требовательная, в чем-то резкая.

— С людьми, которых я ценю, я размазня и вся в улыбках. Но я же вырастила троих детей и пяток внуков, иногда и рявкала, когда дети бежали за мячом на мостовую или хотели печатать на моей машинке. На единственной моей кормилице.

— Вам удавалось совмещать писательство и материнство?

— Удавалось так, что я работала ночами. И сейчас мое время — ночь.

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— Шляпы — ваш фирменный стиль, фактически уже легенда. Как вы придумали себе такой незабываемый образ?

— На театральном фестивале в Мюнхене переводчица спектакля «Чинзано» Маша Тице купила мне шляпу. Я-то хотела купить ей, но вышло наоборот. Я надела ее и так пошла на театральный сабантуй в честь окончания фестиваля. И меня встретили аплодисментами! Ого! После этого я хожу в шляпах, ничего не стесняясь. Меня как будто благословили в Мюнхене после грандиозного успеха спектакля, который ставил режиссер Роман Козак. Я впервые услышала, что зрители не только хлопали, но и громко топали.

А теперь всё очень просто: покупаю шляпу — новую или на блошином рынке, старинную, — украшаю перьями, цветными тканями, цветами. Научилась делать розы с помощью микроволновки, на чем этот агрегат и сломался. А то иду к шляпным мастерам МХТ — Кате Петуховой и Тане Яковлевой, также привлекаю своего друга художника по костюмам Елену Афанасьеву, и мы вместе чудесно проводим время. После чего получаю новую шляпку. Я бы очень хотела ввести шляпную моду...

— Кроме шляп у вас еще и большая коллекция аксессуаров. Предпочитаете драгоценные камни или бижутерию?

— Люблю то, из чего можно сделать украшение. Вот купила аметистовые бусы, попросила мастера разделить их на камушки с ушками по бокам, да и придумала обшить этими камнями свою шемизетку из старинной черной тальмы со стеклярусом. Мне подарила кусок этой тальмы 1901 года старинная подруга Таня Муштакова. Шемизетка — это такой красивый ошейник, часть высокого воротника у дам Серебряного века.

— Вы — сильная женщина. Тяжело быть сильной?

— Я не сильная. Вот по России ходят Иисусы, милосердные и страдающие, и они в юбках...

— Вас называют классиком современной отечественной литературы. Вы себя таковым ощущаете?

— Классик — это существо, которое всюду приглашают и которое изрекает вечные истины? Да ну вас...

Справка «Известий»

Людмила Стефановна Петрушевская окончила факультет журналистики МГУ. Внучка лингвиста Николая Яковлева, создателя письменностей ряда народов СССР.

 

Автор книг «История Клариссы», «Время ночь», «Маленькая девочка из Метрополя», пьес «Уроки музыки», «Квартира Коломбины» и других. Лауреат Государственной премии России и Бунинской премии.

 
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