Посвященная 100-летию погранвойск выставка открылась в метро Новосибирска

Выставка к 100-летию пограничных войск открылась в вагоне-музее метро Новосибирска. Пассажирам представят репродукции редких произведений искусств о службе пограничников прошлых веков и уникальные фотографии XX века.

28 мая 2018 года исполнится 100 лет со дня образования пограничной охраны в России. В честь знаменательной даты с 25 мая в новосибирском метро будет курсировать вагон-музей. Экспозиция выставки соберет разнообразные иллюстрации, фотографии и факты об истории пограничной службы начиная с XVI века и до нашего времени, сообщает VN.ru.

Как рассказали в городском музее Новосибирска, пассажиры метрополитена смогут узнать, что история погранвойск уходит в далекое прошлое, ведь первый пограничный устав «О станичной и сторожевой службе на государевых украинах и в степи». Данный устав действоват на протяжении многих десятилетий.

Экспозиция подготовлена Музеем Новосибирска совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области при поддержке Новосибирского метрополитена. Жители и гости горда смогут увидеть выставку до 1 сентября 2018 года.