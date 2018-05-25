Трехлетняя девочка погибла при падении из окна в Подмосковье

Следователи начали проверку по факту несчастного случая с трехлетней девочкой. Она выпала из окна на 14-м этаже в подмосковном Раменском.

По данным правоохранительных органов, девочка находилась в гостях вместе с родителями. Она забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В результате ребенок выпал из окна, высотные травмы стали смертельными.

Все обстоятельства трагедии выясняет следственное управление.

Как сообщал портал iz.ru, в Волгоградской области из окна выпал годовалый ребенок. Он самостоятельно забрался на подоконник, когда мама и бабушка занимались домашними делами. Малыш госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа.