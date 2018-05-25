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Роспотребнадзор расследует массовое заражение желтухой в Удмуртии

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Прокуратура и Роспотребнадзор Удмуртии проводят проверку по факту массового заболевания гепатитом А в деревне Сизево Завьяловского района республики. По подозрению на это заболевание было госпитализировано 12 человек. У семи из них диагноз подтвердился.

Сейчас врачи-инфекционисты обследуют остальных жителей деревни. В населенном пункте проведены работы по обеззараживанию воды в центральном водопроводе. Ситуация находится на контроле республиканской прокуратуры, сообщает ИА «Сусанин».

В середине апреля портал iz.ru сообщал о том, что ресторан «Макдоналдс» в американском штате Кентукки нанял мужчину с диагнозом Гепатит А. Известно, что он попадает в организм человека с едой и водой, а также при контакте с зараженным человеком через предметы.

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