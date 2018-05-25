Новые деревья вместо засохших появятся вдоль шоссе в Рязани

В Рязани вдоль Куйбышевского шоссе будут высажены новые деревья вместо тех, что засохли. Об этом сообщил и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов в ходе ответов на вопросы депутатов гордумы.

Как уточняет РИА «7 новостей», высадкой деревьев будет заниматься тот же подрядчик, что сажал деревья в 2017 году. Ему придется заменить 137 деревьев из 400 посаженных.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Куйбышевское шоссе благоустраивалось в ноябре-декабре, когда в Рязани были зафиксированы минусовые температуры. Эксперты тогда говорили, что деревья высаживать в мороз нельзя — при холодной погоде почва сухая, и, скорее всего, деревья не приживутся. Подрядчики утверждали, что потери изначально были заложены в бюджет.