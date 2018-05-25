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Выпускницу позвали замуж на последнем звонке в школе Ставрополя

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Выпускница школы в Ставрополе получила предложение о замужестве во время последнего звонка. Молодой человек подошел к девушке на церемонии прощания со школой и предложил стать его женой.

Как уточняет NewsTracker, во дворе школы на линейку выстроились старшеклассники, неожиданно к одной из девушек подошел молодой человек с букетом цветов и встал перед ней на одно колено.

Девушка ответила «Да». После этого они начали обниматься, а все остальные выпускники им зааплодировали.

Впрочем, многие пользователи соцсети, где была опубликована фотография, не оценили такой поступок, отметив, что жениться в таком возрасте еще рано.

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