Выпускницу позвали замуж на последнем звонке в школе Ставрополя

Выпускница школы в Ставрополе получила предложение о замужестве во время последнего звонка. Молодой человек подошел к девушке на церемонии прощания со школой и предложил стать его женой.

Как уточняет NewsTracker, во дворе школы на линейку выстроились старшеклассники, неожиданно к одной из девушек подошел молодой человек с букетом цветов и встал перед ней на одно колено.

Девушка ответила «Да». После этого они начали обниматься, а все остальные выпускники им зааплодировали.

Впрочем, многие пользователи соцсети, где была опубликована фотография, не оценили такой поступок, отметив, что жениться в таком возрасте еще рано.