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Силуанов призвал сделать госаппарат более компактным

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Государственный аппарат должен быть более компактным, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

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«Конечно, если мы говорим про госуправление, это должен быть более компактный госаппарат. Мы часть функций будем передавать централизованно, часть функций будем переводить в цифровой формат, что даст нам возможность сэкономить и улучшить качество взаимодействия с бизнесом», — приводит его слова «Интерфакс».

Министр добавил, что сейчас происходит переход к проектному формату реализации тех целей, которые поставило перед собой правительство.

Он уточнил, что это будут реформы, связанные с цифровой экономикой, преобразованиями в области науки и образования, инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект, в частности, предусматривает обеспечение 97% домашних хозяйств страны доступом к широкополосному интернету.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главная тема дискуссий — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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