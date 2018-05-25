Крис Пол получил травму в матче с «Голден Стэйт»

Игрок «Хьюстона» Крис Пол получил травму колена в пятом матче против «Голден Стэйт» серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Спортсмен повредил ногу на последней минуте домашней встречи, которая завершилась со счетом 98:94 в пользу хозяев площадки.

Chris Paul appears to aggravate hamstring injury late in 4th quarter pic.twitter.com/ZymxtH0J6Q — gifdsports (@gifdsports) May 25, 2018

26 мая Крис Пол пройдет дополнительное медобследование, чтобы определить возможность его участия в финале Западной конференции, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хьюстон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:2. «Голден Стэйт» впервые за два года уступает. Следующий матч финала «Запада» состоится в ночь на 27 мая на паркете «Уорриорз». В финале «Востока» играют «Кливленд» и «Бостон», последний лидирует (2:3).

Ранее баскетболисты московского ЦСКА не вышли в финал Евролиги. В игре с испанским «Реалом» они уступили со счетом 83:92.