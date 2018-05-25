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Бочки с ядом найдены в одном из районов Пензы

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В Пензе на территории бывшего завода «ЗИФ» нашли две бочки с опасными веществами. У одной нарушена целостность упаковки. О пострадавших сообщений пока не было.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», сообщение о находке поступило в спасательную службу 24 мая в 11:50 по местному времени. Как выяснили специалисты, которые обследовали место, где были обнаружены опасные емкости, ранее вещество использовали для покрытия металлических изделий.

Яд из бочек пока не утилизировали. Складское помещение закрыто, вокруг него установлена охрана. Причины, по которым бочки с опасным веществом оказались доступны, сейчас устанавливаются.

Портал iz.ru 21 мая сообщал о том, что в Челябинской области была обнаружена свалка с опасными медицинскими отходами — местные жители жаловались на неприятный запах, доносящийся оттуда.

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