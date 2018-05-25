Депутаты Екатеринбурга проголосовали за отставку Ройзмана

Городская дума Екатеринбурга приняла отставку главы города Евгения Ройзмана. Заседание прошло рано утром 25 мая, за данное решение отдали свои голоса 25 народных избранников из 33, шесть человек высказались против. Евгений Ройзман не присутствовал при голосовании.

Народные избранники также внесли поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. Известно, что до выборов, которые должны пройти осенью, исполнять обязанности мэра будет заместитель председателя Гордумы Виктор Тестов.

Позднее бывший глава города заявил, что без работы в политике не останется и добавил, что будет востребован в данном качестве. Помимо этого, Ройзман займется развитием хосписа имени Елизаветы Глинки.

«400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает», — отметил политик.

Евгений Ройзман объявил об отставке 22 мая. Таким образом он выразил протест против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга — соответствующее постановление приняло заксобрание области в начале апреля.