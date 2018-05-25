Дерево упало на пятилетнего ребенка в Хабаровском крае

Пятилетний ребенок пострадал в результате падения спиленного дерева в селе Гродеково в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел возле игровой площадки, дерево решила спилить директор местного дома культуры. Она попросила о помощи руководителя одного из коллективов. Мужчина начал пилить дерево, а женщина не подпускала игравших поблизости детей. Тем не менее при падении верхушка дерева ударила пятилетнего ребенка, сообщает Vostokmedia.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».