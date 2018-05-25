Экс-сотрудники МЧС получили 14 лет колонии за взятки бензином

Суд Волгограда вынес приговор бывшим сотрудникам МЧС по делу о взятках. Вадим Кулькин и Дмитрий Слюсарь получили по 7 лет колонии. Кроме того, они должны заплатить штраф в 3 млн рублей.

Как установило следствие, обвиняемые с января 2010 года по январь 2015 года получали с АЗС взятки бензином. Взамен они не проверяли автозаправочную станцию на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Общая сумма «дохода» за этот период составила около 350 тыс. рублей. Кулькин и Слюсарь свою вину не признали, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Портал iz.ru сегодня сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области и начальника отдела надзора МЧС по Кемерово. В СКР заявили, что Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» с 2017 года.