Samsung должен выплатить Apple почти $540 млн за нарушение патентов

Американский суд обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить корпорации Apple $539 млн за нарушение патентных прав, связанных со смартфонами.

Инстанция установила, что ответчик пренебрег исключительными правами истца на закругленные углы телефонов, установку по периметру передней панели гаджета ободка и сетку значков приложений на экране. Кроме того, присяжные решили, что Samsung нарушила патенты, защищающие принципы работы смартфона, пишет Bloomberg.

Адвокат южнокорейской компании Джон Куинн заявил, что вердикт не «подтверждается доказательствами», в связи с чем они намерены подать апелляцию. Представители «яблочной» корпорации, в свою очередь, отметили, что дело «всегда было больше, чем деньги», речь идет об «исключительности и ценности дизайна» смартфонов.

Патентная тяжба сторон длится уже семь лет. Так, в 2012 году Apple потребовала около $1 млрд от компании Samsung, но последняя утверждала, что на должна заплатить намного меньше. Дело передавалось из одного суда в другой на протяжении нескольких лет. 24 мая 2018 года суд присяжных вынес решение о выплате $539 млн в пользу американской компании.

Ранее бренд Apple восьмой раз был признан самым ценным в мире по версии Forbes. Эксперты установили, что в этом году бренд подорожал на 8% по сравнению с предыдущим периодом, и оценили компанию в $182,8 млрд.