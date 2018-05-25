Прямой эфир

Власти Тамбова усилят контроль над автобусами из-за частых ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области планируется усилить контроль в сфере пассажирских перевозок. Власти намерены повысить безопасность пассажиров.

С начала года в регионе произошло семь аварий по вине водителей автобусов. Травмы получили девять человек. Власти Тамбовской области отмечают, что люди должны пользоваться автобусами и маршрутками без риска для жизни и здоровья, в связи с этим мониторинг за общественным транспортом будет усилен.

Особое внимание планируется уделить техническому состоянию транспортных средств и соблюдению режима труда и отдыха водителями, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, ГИБДД будет следить за тем, в каком состоянии находятся дороги, по которым ездят школьные автобусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автобус с полным салоном пассажиров загорелся под Кировом
СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом с детьми в Псковской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017