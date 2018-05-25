Власти Тамбова усилят контроль над автобусами из-за частых ДТП

В Тамбовской области планируется усилить контроль в сфере пассажирских перевозок. Власти намерены повысить безопасность пассажиров.

С начала года в регионе произошло семь аварий по вине водителей автобусов. Травмы получили девять человек. Власти Тамбовской области отмечают, что люди должны пользоваться автобусами и маршрутками без риска для жизни и здоровья, в связи с этим мониторинг за общественным транспортом будет усилен.

Особое внимание планируется уделить техническому состоянию транспортных средств и соблюдению режима труда и отдыха водителями, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, ГИБДД будет следить за тем, в каком состоянии находятся дороги, по которым ездят школьные автобусы.