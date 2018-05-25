Директор «Мультимедиа Арт Музея» (ранее Московского дома фотографии) Ольга Свиблова на Петербургском международном экономическом форуме рассказала в интервью МИЦ «Известия» о роли культуры и истории в достижении экономического прорыва, о том, что знают о русском искусстве за рубежом, и порассуждала о нашем будущем.

— Само искусство не бизнес. Мы один из немногих музеев, который 32% бюджета зарабатывает на билетах. Но без культуры и без искусства поставленные президентом совершенно правильные задачи экономического прорыва решить нельзя.

По словам Свибловой, прорыв — это когда есть, чем гордиться внутри страны, и есть, что показать на международном уровне. И за этим стоят креативные люди.

— В послании президента был сделан акцент на человеческий капитал. И это то, за что я голосую. Ужасно больно было видеть, как многие годы рушилось то, что было у нас сильным. Это образование и наука. Сыпется как карточный домик. А это главный драйвер в экономике.

Она отметила, что в настоящее время много внимания уделяется образованию: появляются специальные школы, укрепляются научные отделения МГУ. По мнению искусствоведа, при таком веерном курсе, который берет новое правительство, экономический прорыв будет совершен.

Директор «Мультимедиа Арт Музея» добавила, что образование без культуры невозможно: «Как можно думать о будущем своей страны, если ты не знаешь ее историю».

— Сегодня многие выпускники высших учебных заведений говорят, что Ленин умер между 30-ми и 60-ми. Без истории нельзя мечтать и думать о будущем.

Кроме того, культура — «великий дипломатический фактор», подчеркнула Свиблова.

— У наших выпускников все национальные премии и в области фотографии, и в области современного искусства.

Она также рассказала, что за рубежом знают русскую литературу — Толстого, Чехова, Достоевского. Довольно много работ российских современных писателей переводятся на иностранные языки. Например, Владимир Сорокин переведен на японский, и в этой стране его хорошо знают.

— Русский авангард знают все, он распределен между всеми крупнейшими музеями. Если мы говорим о современном русском искусстве, то знают 2-3 имени, в частности, Ильи Кабакова. Найти музей, где его выставки не было, почти невозможно. А если мы говорим о молодом русском искусстве, есть, конечно, проблемы.

Искусствовед напомнила о созданном в 2016 году проекте «Коллекция!», который собрал более 250 произведений десятков художников. Его инициатор — Благотворительный фонд Потанина. Свиблова была куратором выставки в России.

Она также подчеркнула, что в этом году российский кинематограф добился успеха: на всех крупнейших мероприятиях, включая кинофестиваль в Канне, представлены отечественные фильмы.

— То есть все-таки процессы идут. <...> Но это требует огромного труда, терпения.

Специалист добавила, что в искусстве появились новые технологии, и это связано с тем, что сейчас вся коммуникация ушла в Интернет: люди стали проводить в оффлайне меньше времени, чем в онлайне. И за этим будущее.

Фильм, посвященный данной теме, в этом году стал лучшей документальной картиной на Московском международном кинофестивале. Речь идет о картине «Чистильщики» (The Cleaners).

— Я очень рада, что победили The Cleaners. Это фильм о том, как существует Facebook изнутри. Мы все подсажены на какие-то социальные сети. Как известно, в определенных дозах наркотические вещества могут быть лекарствами, а могут убивать. Задача культуры — давать этот баланс. Это фильм, сделанный с отчаянным мужеством.

Свиблова, сама кинорежиссер-документалист, отметила и другой фильм, который был представлен в программе — «Генезис 2.0» (Genesis 2.0).

— Это история того, что нас ждет, история о том, что найден мамонт. Ужасно обидно было смотреть, когда директор Якутского музея просит помощи у японских и корейских партнеров. У нас в стране нашли, но нет практической базы, а есть только теоретическая. <...> Я думаю, что у нашей науки есть огромный потенциал, но ей надо помогать бороться.

Специалист уверена, что «если мы все объединимся, то обретем будущее», но его нельзя увидеть без искусства, новых технологий и истории.