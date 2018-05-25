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Двухлетний ребенок умер в больнице Южноуральска

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В больнице Южноуральска в Челябинской области умерла двухлетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как отмечает ИА «Урал-пресс-информ», следственные органы не уточняют обстоятельств происшествия. Также неизвестно, когда это произошло. Сообщается лишь, что в рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Между тем, на этой неделе это уже третье уголовное дело по фактам смерти детей в медучреждениях Челябинской области. Накануне портал iz.ru сообщал о возбуждении двух дел в Магнитогорске, где от кишечной инфекции умерли два новорожденных.

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