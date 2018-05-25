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Концерт к дню рождения Николая II состоялся в Нижнем Тагиле

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В филармонии Нижнего Тагила устроили концерт к 150-летию со дня рождения Николая II. Он прошел в рамках благотворительной акции «Белый цветок». Все средства будут направлены в кризисный центр для женщин, который открыт при Нижнетагильской епархии.

На концерте музыканты исполнили классические произведения. А после него состоялась благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы.

Как уточняет ТагилСити.Ру, 27 мая состоится продолжение праздника «Белый цветок». Детей и взрослых ждут мастер-классы, ярмарка и концерт.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Москве может быть установлен памятник Николаю II. Предложение исходит от первого зампреда комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ивана Сухарева.

По его мнению, увековечение памяти последнего русского императора восстановит историческую справедливость.

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