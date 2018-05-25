Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17

‍Президент России Владимир Путин прокомментировал промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера Boeing на востоке Украины.

Глава государства отметил, что 24 мая проводил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Петербургском международном экономическом форуме и пока не успел изучить представленные следователями документы.

Путин напомнил, что Москва предлагала свою помощь, но российских экспертов не допустили к расследованию трагедии. Президент отметил, что в то же время украинские представители участвуют в расследовании несмотря на то, что Киев не закрыл воздушное пространство в зоне боевых действий, что является нарушением международных правил.

Глава государства подчеркнул, что Россия может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

24 мая состоялась пресс-конференция о ходе расследования катастрофы в Гааге. Прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи пока не могут сказать, кто и по какой причине сбил самолет.

В Минобороны РФ в свою очередь призвали международную следственную группу опираться на факты и свидетельские показания. В российском военном ведомстве заявили о том, что Boeing над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории, о чем свидетельствуют показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов. При этом голландские специалисты их проигнорировали, подчеркнули в Минобороны.

Самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.