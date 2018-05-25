СМИ узнали о недовольстве европейских бизнесменов санкциями против России

Представители делового сообщества Евросоюза всё чаще высказывают возмущение антироссийскими санкциями, так как считают их нецелесообразными. Такая точка зрения приводится в материале, размещенном на сайте телеканала CNBC. Больше всего от ограничений пострадали бизнесмены из Италии, Германии и Франции.

Согласно сообщению журналистов телеканала, экономика данных стран пострадала в результате «ответных санкций со стороны России», в частности от запрета на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава французской компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар заявил, что антироссийские санкции являются неэффективными. «Санкции не помогают, в действительности, санкции только всё усложняют, не только здесь, но и в других местах», — отметил бизнесмен.

При этом он отметил, что его страна на протяжении долгого времени была «крупнейшим инвестором в России». «Президент Макрон очень ясно дал понять, что он стремится сохранять возможность для диалога со всеми главами государств», — цитирует Трикуара телеканал.

22 мая Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о контрсанкциях в отношении США и иных государств. Это стало ответом на намерение Вашингтона расширить пакет антироссийских ограничений из-за ситуации на Украине.