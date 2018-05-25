Полиция опубликовала фото подозреваемых в причастности к взрыву в Канаде

Сотрудники канадских правоохранительных органов обнародовали фотографию двух подозреваемых в причастности к подрыву самодельного взрывного устройства в ресторане города Миссиссоге (провинция Онтарио). Фото размещено в Twitter полиции района Пил.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6 — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018

По данным стражей порядка, в результате инцидента несколько человек были госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв прогремел примерно в 22:30 вечером в четверг, 24 мая, (в 5:30 пятницы по московскому времени). Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.