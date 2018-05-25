Полиция опубликовала фото подозреваемых в причастности к взрыву в Канаде
Сотрудники канадских правоохранительных органов обнародовали фотографию двух подозреваемых в причастности к подрыву самодельного взрывного устройства в ресторане города Миссиссоге (провинция Онтарио). Фото размещено в Twitter полиции района Пил.
По данным стражей порядка, в результате инцидента несколько человек были госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.
Взрыв прогремел примерно в 22:30 вечером в четверг, 24 мая, (в 5:30 пятницы по московскому времени). Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.