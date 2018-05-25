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Глава ОАК сообщил о государственных испытаниях истребителя МиГ-35

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о начале государственных испытаний истребителя МиГ-35.

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По его словам, серийное производство машин уже началось. С 2019 года ОАК планирует начать их поставки Воздушно-космическим силам (ВКС) России, сообщает «РИА Новости».

Слюсарь уточнил, что производство ведется в Луховицах.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

МиГ-35 — новейший многофункциональный легкий истребитель поколения «4++». Его летные испытания начались в январе прошлого года.

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