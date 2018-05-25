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Треть россиян подозревают работодателей в слежке в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работодатели просматривают страницы своих сотрудников в социальных сетях — в этом уверены 10% россиян. Согласно результатам соцопроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, еще 34% жителей России подозревают руководство в том, что оно проверяет их аккаунты.

При этом 52% респондентов полагают, что ни работодатели, ни какие-либо другие организации не занимаются просмотром их страниц в соцсетях. Так 67% опрошенных рассказали, что ограничивают видимость своей страницы или опубликованных на ней записей. Лишь 19% россиян сделали свой профиль максимально открытым для других пользователей, сообщает RT.

Авторы исследования также отмечают, что трудоустроенные граждане чаще закрывают свои аккаунты, чем безработные — 44% и 24% соответственно. В опросе приняли участие 1600 человек в 42 регионах страны.

Ранее сообщалось, что россияне стали острее воспринимать тему коррупции. При этом такие проблемы как рост цен, бедность и безработица стали меньше волновать общество.

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