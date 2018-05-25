Комитет защиты журналистов призвал Украину разрешить работу российских СМИ

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на работу российским СМИ.

Согласно опубликованному заявлению координатора организации в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой, CPJ призывает украинские власти воздержаться от запрета, разрешить российским медиа работать и бороться с возможной пропагандой иными, более демократичными способами, пишет RT.

24 мая стало известно, что информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. В данный момент оба сайта заблокированы на территории Украины.

Главный редактор агенства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские силовики провели обыски в центральном офисе и пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ заявила о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

23 мая пресс-служба апелляционного суда Херсонской области сообщила, что рассмотрит жалобу представителей защиты главреда «РИА Новости Украина», обвиняемого властями Киева в госизмене, 29 мая.