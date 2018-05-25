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Комитет защиты журналистов призвал Украину разрешить работу российских СМИ

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Фото: РИА Новости
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Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на работу российским СМИ.

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Согласно опубликованному заявлению координатора организации в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой, CPJ призывает украинские власти воздержаться от запрета, разрешить российским медиа работать и бороться с возможной пропагандой иными, более демократичными способами, пишет RT.

24 мая стало известно, что информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. В данный момент оба сайта заблокированы на территории Украины.

Главный редактор агенства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские силовики провели обыски в центральном офисе и пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ заявила о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

23 мая пресс-служба апелляционного суда Херсонской области сообщила, что рассмотрит жалобу представителей защиты главреда «РИА Новости Украина», обвиняемого властями Киева в госизмене, 29 мая.

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