Путин прокомментировал выводы следствия о крушении MH17
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малазийского лайнера Boeing МН17.
Глава государства отметил, что был занят на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в том числе на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном, и пока не успел изучить документы, представленные следователями.
Российский лидер напомнил, что Москва предлагала свою помощь и надеялась на совместную работу, однако российских экспертов не допустили к расследованию трагедии. При этом, отметил президент, украинские представители участвуют в расследовании несмотря на то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство в зоне боевых действий, что является нарушением международных правил.
В четверг, 24 мая, международная группа озвучила промежуточные результаты расследования крушения малазийского Boeing в Донецкой области Украины. Прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи пока не могут сказать, кто и по какой причине сбил самолет. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял доклад международной комиссии по расследованию крушения малазийского боинга.
Самолет «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.