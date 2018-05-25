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Путин прокомментировал выводы следствия о крушении MH17

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малазийского лайнера Boeing МН17.

Глава государства отметил, что был занят на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в том числе на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном, и пока не успел изучить документы, представленные следователями.

Российский лидер напомнил, что Москва предлагала свою помощь и надеялась на совместную работу, однако российских экспертов не допустили к расследованию трагедии. При этом, отметил президент,  украинские представители участвуют в расследовании несмотря на то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство в зоне боевых действий, что является нарушением международных правил.

В четверг, 24 мая, международная группа озвучила промежуточные результаты расследования крушения малазийского Boeing в Донецкой области Украины. Прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи пока не могут сказать, кто и по какой причине сбил самолет. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял  доклад международной комиссии по расследованию крушения малазийского боинга.

Самолет «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области  17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

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