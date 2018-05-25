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СМИ назвали истинную причину отмены Трампом встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, опасаясь, что северокорейский лидер сделает это первым.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники из числа официальных лиц США, Трамп «боялся, что северокорейцы могут сделать это же раньше, он хотел быть первым, кто отменит встречу».

По словам собеседников телеканала, вопрос об отказе от саммита был поднят в администрации США в среду вечером, 23 мая. В обсуждении участвовали вице-президент Майкл Пенс, глава госдепа Майк Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В четверг, 24 мая, Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.  В качестве причин для такого решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений. 

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