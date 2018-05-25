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Гурцкая поддержала идею повысить возраст совершеннолетия

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая поддержала инициативу повысить возраст совершеннолетия до 21 года.

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По ее словам, такая мера позволит эффективнее бороться с употреблением алкоголя и табака среди молодежи. Также Гурцкая заметила, что с данным предложением стоит рассмотреть и повышение призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи, пишет телеканал «360».

24 мая в кулуарах ПМЭФ-2018 замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева предложила поднять возраст наступления совершеннолетия в России до 21 года, а до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака.

21 мая глава Минздрава Вероника Скворцова спрогнозировала, что период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как сейчас, а в 30 лет. 

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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